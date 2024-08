Cina: Xi Jinping e Lula celebrano 50 anni di relazioni diplomatiche

16 Agosto 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno scambiato congratulazioni per il 50°...

16 Agosto 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno scambiato congratulazioni per il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con il Brasile per promuovere ulteriormente la pace e lo sviluppo nel mondo. Lula ha sottolineato l'influenza significativa che i due Paesi esercitano sugli affari globali e il loro impegno nella costruzione di un ordine mondiale multipolare. La notizia è stata riportata da China Daily. Questo anniversario rappresenta un momento importante per rafforzare i legami tra Cina e Brasile, due nazioni che giocano un ruolo chiave nel panorama geopolitico attuale.