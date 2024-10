Cina: Xi Jinping e Putin celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche

03 Ottobre 2024_ Il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia è stato celebrato con messaggi di congratulazioni tra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin. Xi ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami bilaterali e ha promesso di espandere la cooperazione pratica tra i due paesi. Putin ha descritto le attuali relazioni come le migliori di sempre, evidenziando la cooperazione in vari settori, tra cui politica ed economia. Entrambi i leader hanno espresso l'intenzione di lavorare insieme per promuovere la pace e la stabilità globale, come riportato da China Daily. La Cina è il principale partner commerciale della Russia da 14 anni, con un commercio bilaterale che ha raggiunto 240,1 miliardi di dollari nel 2023, evidenziando l'importanza delle relazioni economiche tra i due paesi.