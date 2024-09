Cina: Xi Jinping e Sanchez rafforzano i legami tra Cina e Spagna

10 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Pechino, dove hanno discusso di apertura dei mercati, cooperazione in nuove energie e multilateralismo. Durante l'incontro, sono stati firmati diversi accordi di cooperazione, evidenziando il potenziale delle relazioni bilaterali, che nel 2023 hanno raggiunto un commercio di 48,6 miliardi di dollari. Xi ha sottolineato l'importanza di un ambiente commerciale equo per gli investitori cinesi, mentre Sanchez ha espresso il sostegno della Spagna al libero scambio. La notizia è riportata da China Daily, che evidenzia come il 2025 segnerà il 20° anniversario della partnership strategica tra i due paesi.