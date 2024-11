Cina: Xi Jinping esprime cordoglio per le inondazioni in Spagna

04 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di cordoglio al re spagnolo Felipe VI in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la Spagna, causando oltre 200 morti, tra cui due cittadini cinesi. Nella sua comunicazione, Xi ha espresso shock per le pesanti perdite umane e materiali e ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e al governo spagnolo. Il presidente ha anche manifestato fiducia nella capacità del popolo spagnolo di superare la calamità e ricostruire le proprie vite. Le inondazioni hanno colpito in particolare la regione valenciana, dove le operazioni di pulizia sono in corso. La notizia è stata riportata da China Daily. Le inondazioni in Spagna sono state tra le più gravi degli ultimi decenni, evidenziando la vulnerabilità del paese a eventi climatici estremi.