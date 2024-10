Cina: Xi Jinping incontra il leader vietnamita per rafforzare i legami bilaterali

12 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino Le Duc Oanh, membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, per riaffermare l'impegno a rafforzare le relazioni tra Cina e Vietnam. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di strategie per migliorare la cooperazione economica e politica tra i due Paesi. Questo incontro segna un passo importante nel consolidamento dei legami storici e culturali tra le due nazioni. La Cina e il Vietnam, entrambi membri del Partito Comunista, hanno una lunga storia di interazioni e collaborazioni. La notizia è riportata da China Daily. Le relazioni tra Cina e Vietnam sono cruciali per la stabilità e la prosperità della regione asiatica.