24 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a Kazan, segnando il primo incontro bilaterale formale tra i due leader dopo cinque anni. Durante l'incontro, Xi ha sottolineato l'importanza di gestire le divergenze tra Cina e India per promuovere lo sviluppo reciproco. I due paesi hanno recentemente raggiunto un accordo per risolvere le questioni di confine, un passo significativo nelle loro relazioni. Questo incontro rappresenta un'opportunità per rafforzare la cooperazione tra le due potenze asiatiche. La notizia è stata riportata da caixin.com. La città di Kazan è la capitale della Repubblica del Tatarstan, una regione della Federazione Russa, nota per la sua storia multiculturale e il suo ruolo come centro di dialogo tra culture diverse.