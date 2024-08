Cina: Xi Jinping incoraggia gli imprenditori di Hong Kong legati a Ningbo nella modernizzazione del Paese

02 Agosto 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera agli imprenditori di Hong Kong con legami familiari a Ningbo, esortandoli a contribuire maggiormente alla modernizzazione della nazione. Questo gesto raro è stato fatto in occasione del decimo anniversario della Camera di Commercio di Ningbo a Hong Kong e mira a sostenere il settore privato. Nella lettera, Xi ha elogiato i contributi della comunità imprenditoriale di Ningbo a Hong Kong e ha invitato i membri a continuare a supportare lo sviluppo del Paese. La lettera è stata inviata in un contesto di preoccupazioni crescenti per l'economia cinese, colpita da una crisi del mercato immobiliare e da una debolezza dei consumi. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. La Patriotic Ningbo Association è un gruppo di imprenditori provenienti dalla città portuale di Ningbo, nota per la sua importanza economica e commerciale nella Cina orientale.