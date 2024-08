Cina: Xi Jinping incoraggia i volontari per la conservazione dell'acqua

15 Agosto 2024_ Il presidente Xi Jinping ha esortato i volontari ambientali a continuare il loro impegno nella conservazione delle risorse idriche durante una visita al bacino idrico di Danjiangkou, nella provincia di Hubei. Xi ha elogiato la dedizione dei volontari e ha sottolineato l'importanza della protezione delle risorse idriche per il futuro del Paese. Negli ultimi dieci anni, sono state avviate numerose iniziative per tutelare il bacino, tra cui progetti di riforestazione e misure di controllo dell'inquinamento. La visita di Xi evidenzia il ruolo cruciale dei volontari nella protezione ambientale, come riportato da China Daily. Queste iniziative sono parte di un impegno più ampio della Cina per affrontare le sfide ambientali e promuovere la sostenibilità.