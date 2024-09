Cina: Xi Jinping invita a unire le forze per affrontare le sfide nazionali

30 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato la nazione a imparare dai modelli di riferimento e a unirsi per affrontare le sfide legate alla riforma e allo sviluppo del Paese. Durante una cerimonia a Pechino per il 70° anniversario della Repubblica Popolare Cinese, Xi ha consegnato la Medaglia dell'Amicizia all'ex presidente brasiliano Dilma Rousseff. Il leader cinese ha sottolineato l'importanza di realizzare grandi risultati anche in ruoli ordinari, contribuendo così al grande ringiovanimento della nazione cinese. Inoltre, ha promesso di promuovere il design di missili e l'esplorazione spaziale in Cina. La notizia è riportata dal South China Morning Post. L'evento ha avuto luogo nella Grande Sala del Popolo, un importante centro politico e culturale di Pechino.