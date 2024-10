Cina: Xi Jinping invita gli Stati Uniti a collaborare per uno sviluppo reciproco

17 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di una cooperazione proficua tra Cina e Stati Uniti, affermando che entrambi i Paesi dovrebbero fungere da stimolo per lo sviluppo reciproco. Durante un messaggio di congratulazioni all'annuale gala del National Committee on US-China Relations a New York, Xi ha evidenziato come il successo della Cina rappresenti un'opportunità anche per gli Stati Uniti. Il presidente ha espresso la volontà di Pechino di lavorare con Washington come partner, promuovendo un dialogo costruttivo. La notizia è stata riportata da China Daily. Questo incontro annuale è un'importante piattaforma per discutere le relazioni bilaterali e le opportunità di collaborazione tra le due potenze globali.