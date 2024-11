Cina: Xi Jinping invita Trump a rafforzare le relazioni sino-americane

07 Novembre 2024_ Dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, l'attenzione si concentra su come si svilupperanno le relazioni tra Cina e Stati Uniti...

07 Novembre 2024_ Dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, l'attenzione si concentra su come si svilupperanno le relazioni tra Cina e Stati Uniti durante il suo secondo mandato. Xi Jinping si è congratulato con Trump, sottolineando l'importanza di una relazione stabile e sostenibile tra i due paesi, che serve gli interessi comuni e quelli della comunità internazionale. Xi ha proposto tre principi fondamentali per migliorare i legami bilaterali: rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Cina rimane impegnata a sviluppare relazioni sane con gli Stati Uniti, nonostante le sfide attuali, e sottolinea che la crescita cinese può essere vantaggiosa anche per l'economia americana.