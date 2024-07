Cina: Xi Jinping ordina misure urgenti dopo il crollo di un ponte a Shaanxi

21 Luglio 2024_ Il 19 luglio, un ponte autostradale nella contea di Zhashui, città di Shangluo, provincia di Shaanxi, è crollato a causa di una violenta inondazione, causando la caduta di diversi veicoli nel fiume. Il presidente Xi Jinping ha immediatamente ordinato operazioni di soccorso e la ricerca dei dispersi, sottolineando l'importanza di ridurre al minimo le perdite umane. Le autorità locali e nazionali hanno mobilitato risorse significative per le operazioni di salvataggio, con oltre 700 professionisti e 1500 volontari coinvolti. Cyol.com riporta che il Ministero della Gestione delle Emergenze ha inviato un gruppo di lavoro per coordinare le operazioni sul campo. Le operazioni di soccorso continuano, con l'uso di droni e altre tecnologie per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni.