Cina: Xi Jinping ordina misure urgenti per affrontare le inondazioni a Hunan

7 Luglio 2024_ Il 5 luglio, una breccia nella diga del lago Dongting a Hunan ha causato gravi inondazioni nel villaggio di Tuanbei. Il presidente Xi Jinping, in visita all'estero, ha immediatamente ordinato operazioni di soccorso per proteggere la vita e i beni dei cittadini. Le autorità locali e nazionali hanno mobilitato risorse per riparare la diga e assistere gli sfollati. Attualmente, i lavori di riparazione sono in corso e si prevede che dureranno circa quattro giorni. Lo riporta chinadaily.com.cn. Le operazioni di soccorso includono l'uso di droni e satelliti per monitorare la situazione e coordinare gli sforzi di emergenza.