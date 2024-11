Cina: Xi Jinping parteciperà a incontri economici in Sud America

09 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo incontro dei leader economici dell'APEC a Lima, in Perù, e al 19° vertice del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Durante il suo tour in Sud America, che si svolgerà dal 3 al 23 novembre, Xi visiterà anche Ecuador, Perù e Cile, dove discuterà di cooperazione bilaterale in vari settori. Gli analisti si aspettano che la Cina continui a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della cooperazione pragmatica nella regione Asia-Pacifico e nella crescita globale sostenibile. La notizia è stata riportata dal China Daily. Gli incontri APEC e G20 sono piattaforme significative per le principali economie per discutere la governance economica globale e la cooperazione.