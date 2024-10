Cina: Xi Jinping parteciperà al 16° Summit BRICS a Kazan

19 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al 16° Summit BRICS che si terrà a Kazan, Russia, dal 22 al 24 ottobre 2024. Durante il summit, Xi parteciperà a discussioni di gruppo e dialoghi con i leader BRICS Plus, affrontando questioni di cooperazione pratica e sviluppo del meccanismo BRICS. La Cina sottolinea l'importanza di costruire apertura e solidarietà tra i paesi del Sud globale, con l'obiettivo di promuovere la pace e lo sviluppo mondiale. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare per un'ulteriore cooperazione BRICS. La cooperazione BRICS è vista come un'importante piattaforma per i paesi emergenti e in via di sviluppo, con un'influenza crescente nel commercio globale, che ha superato il 20%.