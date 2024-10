Cina: Xi Jinping parteciperà al 16° Vertice BRICS a Kazan

22 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al 16° Vertice BRICS che si terrà a Kazan, in Russia, dal 22 al 24 ottobre 2024. Questo...

22 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al 16° Vertice BRICS che si terrà a Kazan, in Russia, dal 22 al 24 ottobre 2024. Questo summit è significativo poiché rappresenta il primo incontro dopo l'ultima espansione storica del gruppo BRICS, che include ora un numero maggiore di paesi emergenti. Le autorità cinesi hanno sottolineato l'importanza di questo evento e il supporto di Pechino al ruolo di Russia come ospite. Secondo gli analisti, il vertice favorirà una maggiore unità tra i mercati emergenti e i paesi del Sud globale, promuovendo il multilateralismo e la stabilità globale, come riportato da China Daily. Il BRICS, che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresenta circa il 30% della superficie terrestre e il 45% della popolazione mondiale, evidenziando il crescente peso delle economie emergenti nel panorama globale.