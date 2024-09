Cina: Xi Jinping presenta sei proposte per la modernizzazione in Africa

08 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato all'apertura del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, presentando sei proposte per promuovere la modernizzazione congiunta. Durante il suo discorso, ha annunciato dieci azioni di partenariato per i prossimi tre anni, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Cina e Africa per realizzare il sogno della modernizzazione. I leader africani hanno espresso il loro sostegno alle iniziative di Xi, vedendo in esse un'opportunità per rafforzare lo sviluppo e la stabilità nel continente. La notizia è riportata da news.cctv.com. Questo forum rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità con un futuro condiviso tra Cina e Africa, con l'obiettivo di affrontare le sfide globali e promuovere la crescita sostenibile.