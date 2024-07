Cina: Xi Jinping promuove He Hongjun a generale

10 Luglio 2024_ Xi Jinping, presidente della Commissione Militare Centrale e segretario generale del Partito Comunista Cinese, ha promosso He Hongjun...

10 Luglio 2024_ Xi Jinping, presidente della Commissione Militare Centrale e segretario generale del Partito Comunista Cinese, ha promosso He Hongjun al grado di generale durante una cerimonia a Pechino. He Hongjun, originario della provincia di Shaanxi, ha ricoperto vari incarichi politici nell'Esercito Popolare di Liberazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di tutti i membri della Commissione Militare Centrale e di alcuni alti comandanti militari. Questo è il secondo conferimento del più alto grado militare da parte di Xi quest'anno. Lo riporta il China Daily. Inoltre, Xi ha conferito un titolo onorifico a una compagnia di artiglieria dell'Esercito Popolare di Liberazione e ha recentemente firmato un ordine per premiare un'unità militare e un ricercatore senior dell'Università di Ingegneria dell'Esercito PLA.