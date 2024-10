28 Ottobre 2024_ Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di migliorare le iniziative per il benessere sociale durante la 15ª Conferenza...

28 Ottobre 2024_ Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di migliorare le iniziative per il benessere sociale durante la 15ª Conferenza Nazionale sugli Affari Civili a Pechino. Xi ha esortato le autorità a adottare un approccio centrato sulle persone per affrontare le problematiche più urgenti della popolazione, come l'invecchiamento e l'assistenza sociale. Il premier Li Qiang ha aggiunto che il progresso della modernizzazione cinese richiede un potenziamento continuo del lavoro negli affari civili, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Cina, con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, affronta sfide uniche nella sua modernizzazione, specialmente a causa dell'invecchiamento della popolazione, che richiede un aumento dei servizi di assistenza agli anziani.