Cina: Xi Jinping promuove innovazione e sviluppo ecologico nell'Hubei

07 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza della provincia dell'Hubei nel processo di modernizzazione della Cina, evidenziando la necessità di innovazione tecnologica e industriale. Durante una visita di ispezione, Xi ha esortato la regione a progredire nello sviluppo di alta qualità del Corridoio Economico del Fiume Yangtze e a diventare un fulcro strategico per la crescita del centro del Paese. La visita ha incluso le città di Xiaogan, Xianning e Wuhan, capitale provinciale, dove Xi ha discusso di riforme e conservazione ecologica. La notizia è riportata da China Daily. L'Hubei è una provincia centrale della Cina, nota per la sua ricca storia culturale e per essere un importante centro economico e industriale.