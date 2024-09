Cina: Xi Jinping promuove la conservazione del patrimonio culturale durante la visita alle Grotte di Maijishan

19 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato le Grotte di Maijishan nella provincia di Gansu, sottolineando l'importanza della conservazione del patrimonio culturale. Durante la visita, Xi ha esaminato le antiche sculture e pitture risalenti a oltre 1.600 anni fa, esprimendo il suo sostegno agli sforzi per preservare questi tesori. Zhao Shengliang, esperto d'arte di Dunhuang, ha accompagnato il presidente, evidenziando il suo impegno per la cultura tradizionale cinese. Le Grotte di Maijishan, parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, sono un importante sito lungo la Via della Seta. La notizia è stata riportata da China Daily. Le Grotte di Maijishan, conosciute come il 'Museo della Scultura Orientale', ospitano oltre 10.000 sculture in argilla e sono considerate un simbolo della civiltà cinese.