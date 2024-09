Cina: Xi Jinping promuove la cooperazione con la Norvegia durante visita del Primo Ministro

10 Settembre 2024_ Il Presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'amicizia e la cooperazione tra Cina e Norvegia durante un incontro con il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store a Pechino. Store è in visita ufficiale in Cina per tre giorni, su invito del Premier Li Qiang. Xi ha evidenziato i legami storici tra i due Paesi, che risalgono a 70 anni fa, e ha espresso la speranza che Oslo possa contribuire allo sviluppo delle relazioni tra Cina ed Europa. La cooperazione tra Cina e Norvegia è vista come un'opportunità per promuovere un futuro condiviso tra le nazioni. La notizia è riportata da China Daily. La Norvegia è un Paese scandinavo noto per la sua bellezza naturale e per le sue politiche di sostenibilità ambientale.