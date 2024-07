Cina: Xi Jinping promuove la cooperazione energetica con la Russia

24 Luglio 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la disponibilità della Cina a collaborare con la Russia per promuovere una cooperazione...

24 Luglio 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la disponibilità della Cina a collaborare con la Russia per promuovere una cooperazione energetica vantaggiosa per entrambi. Durante il 10° Forum Energetico Cina-Russia, Xi ha sottolineato l'importanza di costruire una partnership energetica più stretta e di garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento energetico. La Cina e la Russia, che quest'anno celebrano il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche, hanno visto crescere costantemente la loro cooperazione nel settore energetico. Xi ha anche evidenziato la necessità di affrontare le sfide globali nel settore energetico e di stabilizzare il mercato internazionale. La notizia è riportata da China Daily. La cooperazione energetica tra i due paesi include progetti significativi come il Gasdotto del Gas Naturale della Cina-Russia, attivo dal 2019.