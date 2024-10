Cina: Xi Jinping promuove la cooperazione internazionale nella protezione della proprietà intellettuale

21 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la volontà della Cina di rafforzare la cooperazione internazionale nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Le sue dichiarazioni sono state rese note in una lettera di congratulazioni inviata al Congresso Mondiale dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale, che si è aperto a Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang. Questo congresso rappresenta un evento storico, essendo la prima volta che si tiene in Cina e al di fuori dell'Europa in 127 anni di storia dell'associazione. Xi ha sottolineato l'importanza della Cina nella costruzione di un sistema di governance globale della proprietà intellettuale, a beneficio dell'umanità, come riportato da China Daily. La Cina, un paese in rapida crescita economica e tecnologica, si sta impegnando a diventare una potenza nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale.