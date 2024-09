Cina: Xi Jinping promuove la cooperazione per la sicurezza globale al Forum di Pechino

14 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'impegno della Cina per costruire un mondo di pace duratura e sicurezza universale in una lettera inviata al 11° Forum di Xiangshan di Pechino. Nella lettera, Xi ha evidenziato l'importanza del forum nel promuovere la cooperazione pratica per la sicurezza e nel consolidare il consenso tra le nazioni. Ha anche esortato a rafforzare il multilateralismo e a costruire un futuro condiviso, sottolineando la necessità di fiducia reciproca tra i paesi. Xi ha invitato le nazioni a lavorare insieme per affrontare le sfide della sicurezza globale, promuovendo un approccio inclusivo e cooperativo. La notizia è riportata da China Daily. Il Forum di Xiangshan è un'importante piattaforma di dialogo sulla sicurezza internazionale, che riunisce esperti e leader per discutere questioni di sicurezza globale.