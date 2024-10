Cina: Xi Jinping promuove la cultura come pilastro dello sviluppo nazionale

29 Ottobre 2024_ Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha sottolineato l'importanza di trasformare la Cina in una potenza culturale entro il 2035 durante una sessione di studio del Politburo. Ha esortato il Partito e la società a unire le forze per raggiungere questo obiettivo strategico, che è fondamentale per la costruzione di un grande paese socialista moderno. Xi ha evidenziato la necessità di integrare cultura e tecnologia per promuovere il progresso culturale e soddisfare le esigenze diversificate della popolazione. Ha anche chiamato a migliorare le capacità di fornire servizi culturali e a rafforzare gli scambi culturali con altri paesi. La notizia è riportata da China Daily. Questo approccio mira a rafforzare la fiducia culturale e a migliorare il benessere dei cittadini cinesi.