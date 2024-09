Cina: Xi Jinping promuove la protezione ecologica del fiume Giallo

16 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto una conferenza a Lanzhou, nella provincia di Gansu, per discutere la protezione ecologica e lo sviluppo sostenibile del fiume Giallo, considerato la madrepatria della civiltà cinese. Durante l'incontro, Xi ha sottolineato l'importanza di un approccio coordinato per la gestione del fiume, evidenziando i progressi nella qualità ambientale e nella sicurezza idrica della regione. Il presidente ha anche esortato a continuare gli sforzi per affrontare le sfide ecologiche e promuovere uno sviluppo di alta qualità lungo il fiume. La notizia è riportata da news.sina.cn. Il fiume Giallo è il secondo fiume più lungo della Cina e ha un'importanza storica e culturale fondamentale per il paese.