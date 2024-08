Cina: Xi Jinping promuove la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale

07 Agosto 2024_ Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di preservare il patrimonio culturale e naturale della Cina per garantirne il...

07 Agosto 2024_ Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di preservare il patrimonio culturale e naturale della Cina per garantirne il fascino a livello globale. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo l'iscrizione del patrimonio culturale cinese nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, che ha incluso l'Asse Centrale di Pechino, un'importante arteria storica della capitale. Xi ha esortato a intensificare gli sforzi per la protezione e la gestione di questi siti, nonché a promuovere la ricerca e l'educazione per aumentare la consapevolezza pubblica sul loro valore. L'Asse Centrale di Pechino risale alla Dinastia Yuan (1271-1368) ed è un simbolo della significatività storica e culturale dell'antica capitale. La notizia è stata riportata da China Daily. Xi Jinping, oltre a essere presidente, è anche segretario generale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale.