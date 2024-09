Cina: Xi Jinping promuove l'istruzione come pilastro per la modernizzazione nazionale

11 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di progredire verso l'obiettivo strategico di rendere la Cina una nazione leader nell'istruzione, in occasione della celebrazione del 40° Giorno degli Insegnanti. Durante un incontro nazionale sull'istruzione a Pechino, Xi ha inviato saluti a tutti gli insegnanti e ha evidenziato che l'istruzione è fondamentale per la rinascita nazionale e la modernizzazione cinese. Ha inoltre affermato che la Cina mira a diventare una nazione forte in educazione entro il 2035, enfatizzando la necessità di coordinare le strategie educative e di innovazione. La notizia è riportata da China Daily. Xi ha anche evidenziato l'importanza di migliorare il sistema educativo e di garantire che i benefici delle riforme raggiungano equamente tutta la popolazione.