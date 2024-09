Cina: Xi Jinping promuove lo sviluppo ecologico del Bacino del Fiume Giallo

14 Settembre 2024_ Xi Jinping, segretario generale del Partito Comunista Cinese, ha presieduto un simposio a Lanzhou, nella provincia di Gansu, per...

14 Settembre 2024_ Xi Jinping, segretario generale del Partito Comunista Cinese, ha presieduto un simposio a Lanzhou, nella provincia di Gansu, per promuovere la protezione ecologica e lo sviluppo di alta qualità nel Bacino del Fiume Giallo. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di attuare le linee guida del 20° Congresso Nazionale del Partito e di adottare misure per migliorare la gestione delle risorse idriche e la protezione ambientale. Xi ha evidenziato i progressi già compiuti, ma ha anche avvertito che ci sono ancora molte sfide da affrontare. La notizia è riportata da chinadaily.com.cn. Il simposio ha visto la partecipazione di alti funzionari e leader provinciali, che hanno discusso strategie per un futuro sostenibile nella regione.