Cina: Xi Jinping propone un nuovo partenariato strategico con l'Africa

05 Settembre 2024_ Durante il Forum sulla cooperazione Cina-Africa a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha proposto di elevare le relazioni bilaterali a un livello strategico, creando una comunità di destino condiviso. Xi ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Cina e Africa per affrontare le sfide globali e promuovere la modernizzazione, evidenziando dieci azioni chiave per rafforzare la collaborazione in vari settori. Il presidente ha anche annunciato un sostegno finanziario di 360 miliardi di yuan per attuare queste iniziative nei prossimi tre anni. La notizia è stata riportata da news.cn, evidenziando l'impegno della Cina nel sostenere lo sviluppo dell'Africa e nel promuovere relazioni internazionali più eque e inclusive.