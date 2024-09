Cina: Xi Jinping propone una partnership per lo sviluppo verde con l'Africa

20 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto una partnership per lo sviluppo verde che ha suscitato interesse tra le nazioni africane, rispondendo alla loro necessità di promuovere una trasformazione ecologica. Questa iniziativa, parte delle azioni di cooperazione tra Cina e Africa, mira a rafforzare la modernizzazione e a sostenere il progresso del Sud globale. Durante la cerimonia di apertura del terzo Forum della Via della Seta a Pechino, Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con l'Africa in progetti di sviluppo e sistemi di formazione. Inoltre, ha menzionato l'inclusione dei sistemi di allerta meteorologica nell'iniziativa delle Nazioni Unite 'Early Warning for All'. La notizia è riportata da China Daily. Questa partnership rappresenta un'opportunità per le nazioni africane di integrarsi meglio nella catena del valore globale, contribuendo a un futuro più sostenibile.