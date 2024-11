Cina: Xi Jinping rafforza i legami con l'America Latina attraverso il porto di Chancay

11 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra la Cina e i paesi dell'America Latina, citando un antico poema cinese durante un incontro. Xi ha visitato 11 nazioni latinoamericane e ha annunciato l'imminente apertura del porto di Chancay in Perù, un progetto strategico che migliorerà il commercio tra Cina e America Latina. Questo porto, una collaborazione tra Cina e Perù, ridurrà i tempi di spedizione tra i due continenti e rappresenta un passo significativo nell'iniziativa Belt and Road. La notizia è riportata da en.people.cn. Il porto di Chancay, situato a 78 km da Lima, diventerà un hub cruciale per il commercio nel Pacifico meridionale, facilitando il trasporto di merci da vari paesi sudamericani.