Cina: Xi Jinping rafforza la cooperazione con il Vietnam

27 Giugno 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato mercoledì che approfondire e ampliare la cooperazione con il Vietnam porterà maggiori opportunità per lo sviluppo e la modernizzazione. Durante un incontro con il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh a Pechino, Xi ha sottolineato l'importanza di una visione strategica e a lungo termine nelle relazioni bilaterali. Ha proposto di rafforzare la sinergia delle strategie di sviluppo, mantenere la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali, e salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali. Xi ha anche espresso la volontà di cooperare in settori come l'iniziativa Belt and Road, l'economia digitale, lo sviluppo verde e l'economia marina. China Daily riporta che Pham ha ribadito il sostegno del Vietnam alla posizione cinese sulla questione di Taiwan e ha auspicato una maggiore cooperazione in commercio, investimenti e infrastrutture. L'incontro ha evidenziato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità regionale.