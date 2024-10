Cina: Xi Jinping rafforza la cooperazione economica e di sicurezza con l'Iran

25 Ottobre 2024_ Durante un incontro al vertice dei Brics, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito il suo impegno a intensificare la cooperazione economica e di sicurezza con l'Iran, guidato dal presidente Ebrahim Raisi. Xi ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e della non interferenza negli affari interni, evidenziando la necessità di legami più forti tra le due nazioni. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra Cina e Iran, due paesi che cercano di consolidare le loro relazioni strategiche. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. La Cina e l'Iran hanno recentemente intensificato i loro scambi commerciali e diplomatici, in un periodo di tensioni geopolitiche globali.