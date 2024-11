Cina: Xi Jinping ribadisce l'impegno per l'autonomia di Macao

02 Novembre 2024_ Il presidente Xi Jinping ha confermato l'impegno del governo centrale nell'attuazione del principio "un paese, due sistemi" e nell'assicurare un alto grado di autonomia per la Regione Amministrativa Speciale di Macao. Durante un incontro a Pechino con Sam Hou-fai, il nuovo capo esecutivo di Macao, Xi ha sottolineato che non ci saranno deviazioni o distorsioni in questo processo. Sam, ex presidente della Corte Suprema di Macao, è stato eletto quasi all'unanimità dal collegio elettorale di 400 membri il 13 ottobre. La dichiarazione di Xi evidenzia la stabilità politica e l'importanza dell'autogoverno a Macao, una regione nota per il suo status di centro turistico e di gioco. La notizia è stata riportata da China Daily, sottolineando l'importanza della governance locale in un contesto di autonomia.