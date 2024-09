13 Settembre 2024_ Il presidente Xi Jinping ha riaffermato giovedì l'impegno della Cina per lo sviluppo di alta qualità attraverso un'apertura di alto livello e l'espansione ordinata del mercato dei servizi, in un messaggio di congratulazioni per la Fiera Internazionale del Commercio nei Servizi 2024 (CIFTIS). L'evento, che celebra il suo decimo anniversario, ha visto la partecipazione di oltre 80 paesi e organizzazioni internazionali, con più di 900.000 espositori e partecipanti provenienti da 197 nazioni. Xi ha sottolineato l'importanza di migliorare i meccanismi di apertura e di allinearsi con le norme internazionali per promuovere il commercio nei servizi. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Cina mira a collaborare con tutte le nazioni per abbracciare le tendenze della globalizzazione economica e condividere opportunità di crescita.