Cina: Xi Jinping sottolinea l'importanza del lavoro sociale per la stabilità del Paese

07 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha evidenziato il ruolo cruciale del lavoro sociale nella stabilità e nel benessere della popolazione cinese, chiedendo un impegno per promuovere lo sviluppo di alta qualità in questo settore. Le sue osservazioni sono state espresse in un'istruzione recente letta durante una conferenza centrale sul lavoro sociale tenutasi a Pechino. Il lavoro sociale, che comprende servizi professionali in ambiti come il welfare e l'assistenza all'occupazione, è fondamentale per affrontare le problematiche sociali e promuovere l'armonia e lo sviluppo nella società. La conferenza ha messo in luce le trasformazioni profonde che sta attraversando la struttura sociale della Cina. La notizia è riportata da China Daily. Xi Jinping, oltre a essere presidente, è anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale.