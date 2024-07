Cina: Xi Jinping visita il Tagikistan e rafforza i legami bilaterali

5 Luglio 2024_ La visita di Stato del Presidente Xi Jinping in Tagikistan segna l'inizio di una nuova era nelle relazioni sino-tagike. Durante la visita, Xi ha partecipato a una cerimonia di benvenuto ospitata dal Presidente tagiko Emomali Rahmon a Dushanbe, la capitale del Tagikistan. I due leader hanno tenuto colloqui e assistito alla firma di una serie di accordi di cooperazione in vari settori, tra cui economia, commercio, investimenti e cultura. Xi ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione in infrastrutture, energia, agricoltura e scambi tra i popoli. Lo riporta China Daily. La visita ha incluso anche il conferimento a Xi dell'Ordine di Ismoili Somoni, il più alto riconoscimento del Tagikistan, per il suo contributo allo sviluppo delle relazioni sino-tagike.