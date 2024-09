Cina: Xiamen si afferma come centro di innovazione e bellezza naturale

7 Settembre 2024_ Xiamen, una delle cinque zone economiche speciali della Cina, sta emergendo come un importante centro per lo sviluppo di nuove industrie e innovazione. La città, nota per il suo ambiente pittoresco e la sua ricca cultura, ha recentemente ricevuto riconoscimenti come il 'Premio delle Nazioni Unite per l'Habitat' e il titolo di 'Città Civile Nazionale'. Negli ultimi anni, Xiamen ha intrapreso un percorso di sviluppo di alta qualità, integrando ambiente e crescita economica. La notizia è riportata da 81.cn. Xiamen, situata sulla costa sud-est della Cina e di fronte all'isola di Taiwan, è anche conosciuta come 'Isola delle Garzette' per la sua storia legata a questi uccelli.