Cina: Yao Ming si dimette da presidente della Federazione Cestistica Cinese

01 Novembre 2024_ Yao Ming, ex stella dei Houston Rockets, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente della Federazione Cestistica Cinese. Il suo posto sarà preso da Guo Zhenming, attuale vicepresidente dell'organizzazione. Yao Ming, noto per il suo impatto nel basket sia in Cina che a livello internazionale, ha guidato la federazione in un periodo di crescita per il basket cinese. La sua decisione segna un cambiamento significativo nella leadership del basket in Cina, un paese dove il basket è uno degli sport più popolari. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. Yao Ming, che ha giocato nella NBA e ha contribuito a promuovere il basket in Cina, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del talento giovanile e nella crescita della popolarità del gioco nel paese.