Cina: Yellen incontra ufficiale di Pechino per discutere misure economiche

27 Ottobre 2024_ Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato un alto funzionario di Pechino per discutere delle misure di stimolo economico della Cina e delle preoccupazioni americane riguardo all'eccesso di capacità industriale. Durante i colloqui, sono stati affrontati anche i problemi e gli accordi per la cooperazione economica tra i due Paesi. Le discussioni hanno evidenziato le sfide economiche attuali e l'importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le preoccupazioni reciproche. L'incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore comprensione tra le due potenze economiche. Lo riporta il Sunday Morning Post. Le misure di stimolo della Cina sono parte della strategia del governo per sostenere la crescita economica in un contesto di rallentamento globale.