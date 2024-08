Cina: Zheng Qinwen diventa la prima giocatrice cinese a vincere l'oro olimpico nel tennis

05 Agosto 2024_ Zheng Qinwen ha fatto la storia diventando la prima giocatrice cinese a vincere una medaglia d'oro nel tennis singolare alle Olimpiadi. Dopo questo traguardo, ha accettato con orgoglio il soprannome di "Queen Wen", che riflette la sua nuova fama. La sua vittoria non solo la consacra come un'icona sportiva, ma la trasforma anche in una superstar commerciale in Cina. La popolarità di Zheng sta attirando l'attenzione di marchi e sponsor, amplificando la sua influenza nel mondo dello sport e della moda. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. Zheng Qinwen è una giovane tennista cinese che ha guadagnato riconoscimenti internazionali per le sue prestazioni nel tennis, contribuendo a elevare il profilo del tennis femminile in Cina.