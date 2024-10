Cina: Zheng Qinwen trionfa al Pan Pacific Open di Tokyo

27 Ottobre 2024_ La tennista cinese Zheng Qinwen ha conquistato il suo terzo titolo della stagione vincendo il Pan Pacific Open a Tokyo, Giappone, battendo Sofia Kenin in finale con un punteggio di 7-6, 6-3. Questo successo segna il quinto titolo della carriera di Zheng, che ha ora un record di cinque vittorie e quattro secondi posti nelle finali di singolare. La partita è stata interrotta due volte dalla pioggia, ma Zheng ha dimostrato una grande abilità, registrando 16 ace e un'accuratezza del servizio del 93%. Zheng è ora la seconda giocatrice cinese a qualificarsi per le WTA Year-End Championships, che si terranno a Riyadh, Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre. La fonte di questa notizia è Shanghai Daily, che sottolinea l'importanza di questo trionfo per il tennis cinese e il crescente successo di Zheng nel circuito WTA.