Corea del Nord: Accuse agli Stati Uniti sull'uso di armi nucleari durante la guerra di Corea

25 Giugno 2024_ La Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di aver tentato di utilizzare armi nucleari durante la guerra di Corea. Secondo le autorità nordcoreane, questi tentativi rappresentano una grave minaccia alla pace e alla sicurezza nella penisola coreana. Le accuse sono state mosse in un contesto di crescenti tensioni tra i due Paesi, con Pyongyang che continua a denunciare le politiche aggressive di Washington. La Corea del Nord ha ribadito la necessità di rafforzare le proprie capacità di difesa per proteggere la sovranità nazionale. Lo riporta il sito pyongyangtimes.com.kp. Le dichiarazioni arrivano in un momento di particolare attenzione internazionale sulla questione nucleare nella regione.