Corea del Nord: Artisti motivano i lavoratori per aumentare la produzione

3 Luglio 2024_ Un team di artisti delle troupe nazionali e delle squadre di informazione artistica di Pyongyang e altre aree ha condotto oltre 3.100 attività di motivazione in stile frontale in 1.250 unità in tutto il paese dall'inizio dell'anno. Il Ministero della Cultura e altre unità pertinenti hanno svolto un lavoro organizzativo e politico per incoraggiare creatori, artisti e membri delle squadre di informazione a condurre attività di motivazione e informazione in stile frontale. Le attività di motivazione per aumentare la produzione sono state condotte in importanti stabilimenti industriali come il Complesso Siderurgico di Chollima e il Complesso Cementiero di Sangwon. I membri della squadra di informazione artistica della Federazione Generale dei Sindacati di Corea (GFTUK) hanno eseguito canzoni per infondere forza e coraggio nei lavoratori delle miniere di carbone giovanili del Complesso Minerario di Pukchang e del Complesso di Macchine Pesanti di Taean. Lo riporta rodong.rep.kp. Queste attività hanno incluso anche performance presso la Centrale Termoelettrica di Pyongyang Est e campagne ideologiche nei cantieri di costruzione della capitale.