Corea del Nord: Attività e iniziative in risposta ai danni da inondazioni

02 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha avviato una serie di iniziative per affrontare i danni causati da recenti inondazioni, con un forte appello alla resilienza e alla ricostruzione. I leader del Partito del Lavoro hanno sottolineato l'importanza di trasformare le aree colpite in un 'paradiso socialista' attraverso il lavoro collettivo. Inoltre, il governo ha inviato una delegazione per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente dell'Iran, evidenziando i legami diplomatici. Gli atleti nordcoreani hanno anche ottenuto medaglie d'argento nelle competizioni di ping pong e tuffi alle Olimpiadi. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Le inondazioni recenti hanno colpito diverse regioni, spingendo il governo a intensificare gli sforzi di recupero e assistenza.