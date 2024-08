Corea del Nord: Attività economiche e celebrazioni in corso nel paese

22 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha riportato significativi progressi in vari settori dell'economia, con particolare attenzione ai lavori di ricostruzione nelle aree colpite da inondazioni nella provincia di Pyongan del Nord. I giovani costruttori sono stati mobilitati per preparare la costruzione di abitazioni in queste zone. Inoltre, si è svolto un congresso nazionale dedicato alla scienza e alla tecnologia nel settore tessile, mentre è stata inaugurata la competizione sportiva nazionale per gli studenti universitari. Queste notizie sono state diffuse dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. La celebrazione del 79° anniversario della liberazione della patria ha visto anche eventi commemorativi organizzati dalla Federazione dei coreani residenti in Cina.