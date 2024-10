Corea del Nord: Avanzano i preparativi per nuovi impianti industriali locali

27 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Industria Locale della Corea del Nord sta portando avanti i preparativi per l'apertura di nuovi impianti industriali nelle diverse regioni del paese. Grazie a un'intensa attività di approvvigionamento di materie prime e materiali, sono stati garantiti rifornimenti per diversi mesi, destinati a 20 nuovi impianti che sorgeranno quest'anno. Inoltre, sono in corso programmi di formazione per tecnici e operai, insieme alla produzione di attrezzature necessarie per il funzionamento degli impianti. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. Questi sviluppi fanno parte degli sforzi della Corea del Nord per potenziare la propria industria locale e migliorare l'autosufficienza economica.