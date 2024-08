Corea del Nord: Avviati lavori di ricostruzione nelle aree colpite da inondazioni

01 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha avviato un piano di ricostruzione per le aree colpite da inondazioni nel nord del paese, in particolare a...

01 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha avviato un piano di ricostruzione per le aree colpite da inondazioni nel nord del paese, in particolare a Sinŭiju e nella regione di Uiju. Il Politburo del Partito dei Lavoratori ha deciso di concentrare le risorse nazionali per ripristinare le abitazioni moderne e le infrastrutture danneggiate, inclusi strade e ferrovie. Le forze armate e i gruppi giovanili sono stati mobilitati per costruire oltre 4.400 nuove abitazioni e rafforzare le dighe nelle zone vulnerabili. La notizia è stata riportata dall'agenzia ufficiale kcna.kp, evidenziando l'impegno del governo nordcoreano nella gestione delle emergenze. Le aree menzionate, Sinŭiju e Uiju, si trovano nella provincia di Pyongan del Nord e sono state gravemente danneggiate dalle recenti inondazioni.